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В России для участников СВО упростили регистрацию отцовства и браков

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-dlya-uchastnikov-svo-uprostili-registratsiyu-ottsovstva-i-brakov
В России для участников СВО упростили регистрацию отцовства и браков
Фото пресс-службы ЮВО

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки к Федеральному закону «Об актах гражданского состояния».

Это необходимо для упрощения процедуры регистрации детей и браков для мужчин, принимающих участие в специальной военной операции. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ранее ЗАГСы страны отказывались регистрировать отцовство без заверенной нотариусом подписи мужчины, который не состоит в браке с матерью ребенка.

«Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту», — заявил он.

Володин добавил, что новые правила будет аналогичным образом действовать и заявлениями о расторжении или регистрации брака для участников спецоперации, сообщает RT.

Читайте также: участники СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях Краснодарского края. Сертификаты на прохождение реабилитации в здравницах Краснодарского края участникам СВО предоставит министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

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