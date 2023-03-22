В России для участников СВО упростили регистрацию отцовства и браков

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки к Федеральному закону «Об актах гражданского состояния».

Это необходимо для упрощения процедуры регистрации детей и браков для мужчин, принимающих участие в специальной военной операции. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ранее ЗАГСы страны отказывались регистрировать отцовство без заверенной нотариусом подписи мужчины, который не состоит в браке с матерью ребенка.

«Для участников СВО подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту», — заявил он.

Володин добавил, что новые правила будет аналогичным образом действовать и заявлениями о расторжении или регистрации брака для участников спецоперации, сообщает RT.

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