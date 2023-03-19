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В России число премий лучшим учителям увеличили до 1 тыс. 250

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-chislo-premij-luchshim-uchitelyam-uvelichili-do-1-tys-250
В России число премий лучшим учителям увеличили до 1 тыс. 250
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Правительство РФ с 2023 года увеличило с 1 тыс. до 1 тыс. 250 число победителей конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Конкурс ежегодно проводят на региональном уровне с 2006 года. Победители получают премию в 200 тыс. рублей. На эти цели в федеральном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено по 250 млн рублей ежегодно.

Комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. В список критериев входят наличие собственных разработок, результаты и достижения учеников, адресная работа с разными категориями учащихся.

В конкурсе могут принять участие учителя, которые работают по специальности более трех лет. На получение премий ежегодно претендуют около 4 тыс. педагогов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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