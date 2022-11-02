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В России число абортов за пять лет сократилось на 34%

Общество
02.11.2022 15:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-chislo-abortov-za-pyat-let-sokratilos-na-34
В России число абортов за пять лет сократилось на 34%
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом стало известно 2 ноября на расширенном заседании коллегии Минздрава, которое провел Михаил Мурашко.

По данным министерства, за последние пять лет число прерываний беременности в стране снизилось на 34%. Специалисты уверены, что этого удалось достичь благодаря целому ряду мер. Одна из них — так называемая «неделя тишины». Женщину, которая хочет сделать аборт, направляют в кабинет медико-социальной поддержки. Ей оказывают психологическую помощь и дают время, чтобы хорошо обдумать свое решение.

«Даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции нам удалось сохранить исторические минимумы младенческой смертности. Обеспечение дальнейшего снижения показателя является важной задачей и требует донастройки медицинских технологий и процессов управления, — сказал Михаил Мурашко.

Благодаря программам скрининга, грамотной маршрутизации будущих мам с многоплодной беременностью и новорожденных с врожденными заболеваниями и низкой массой тела, российским врачам удалось повысить выживаемость недоношенных младенцев и будущих мам с осложненными родами.

С 1 января 2023 года неонатальный скрининг в РФ расширят до 36 заболеваний. Эта мера поможет выявлять большее число генетических заболеваний на раннем этапе. Для этого дополнительно формируют центры и закупают специализированное оборудование, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

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