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В Краснодарском крае с начала года с помощью ЭКО родилось свыше 1 тыс. детей

Общество
06.10.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-s-pomoshhyu-eko-rodilos-svyshe-1-tys-detej
В Краснодарском крае с начала года с помощью ЭКО родилось свыше 1 тыс. детей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Больницы Кубани провели лечение с применением ЭКО для 1 тыс. 965 женщин.

По данным краевого минздрава, после ЭКО на учет по беременности встали 924 женщины. С начала года благодаря этой процедуре на Кубани родилось более 1 тыс. детей. Среди них 76 двоен и одна тройня.

Выполнение ЭКО и его этапов осуществляется по полису ОМС по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Цель проекта — повысить рождаемость в регионе в 2024 году, в том числе за счет лечения бесплодия с использованием методов экстракорпорального оплодотворения. В конце 2024 года планируют оказать помощь свыше 12 тыс. супружеских пар, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в регионе с начала года родилось более 40 тыс. детей.

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