В Краснодарском крае с начала 2022 года родилось более 40 тыс. детей
Общество
05.10.2022 17:10
Промежуточные итоги 5 октября подвели в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
По данным ведомства, с начала 2022 года в Краснодарском крае родились 40 тыс. 926 детей. Из них 453 двойни и 4 тройни.
Только в сентябре в роддомах и перинатальных центрах Кубани на свет появилось более 5 тыс. детей, среди которых 59 двойняшек, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.
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