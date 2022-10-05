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В Краснодарском крае с начала 2022 года родилось более 40 тыс. детей

Общество
05.10.2022 17:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-2022-goda-rodilos-bolee-40-tys-detej
В Краснодарском крае с начала 2022 года родилось более 40 тыс. детей
Фото t.me/minzdrav_kubani

Промежуточные итоги 5 октября подвели в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По данным ведомства, с начала 2022 года в Краснодарском крае родились 40 тыс. 926 детей. Из них 453 двойни и 4 тройни.

Только в сентябре в роддомах и перинатальных центрах Кубани на свет появилось более 5 тыс. детей, среди которых 59 двойняшек, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

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