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С 1 января 2023 года в России появится универсальное пособие для поддержки семей

Общество
26.09.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-yanvarya-2023-goda-v-rossii-poyavitsya-universalnoe-posobie-dlya-podderzhki-semej
С 1 января 2023 года в России появится универсальное пособие для поддержки семей
Фото t.me/minkovaanna23

Для оформления господдержки можно подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или в территориальном отделении Социального фонда.

«Оно объединит шесть действующих мер поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Выплачивать его будет Социальный фонд России», — сообщила вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Замглавы региона перечислила преимущества целевых выплат:

  • единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия;
  • возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения;
  • рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

Универсальное пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости, добавила Анна Минькова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

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