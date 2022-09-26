С 1 января 2023 года в России появится универсальное пособие для поддержки семей

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Для оформления господдержки можно подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или в территориальном отделении Социального фонда.

«Оно объединит шесть действующих мер поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Выплачивать его будет Социальный фонд России», — сообщила вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Замглавы региона перечислила преимущества целевых выплат:

единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия;

возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения;

рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

Универсальное пособие будет назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости, добавила Анна Минькова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.