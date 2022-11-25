В России 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%
Экономика
25.11.2022 12:56
Об этом 25 ноября заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.
По словам главы ведомства, пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. В сумме индексация за 2022 год составит 15,3%.
«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — цитирует Котякова «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Минтруде заявили, что в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей.
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