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В России 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%

Экономика
25.11.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-1-yanvarya-pensii-nerabotayushhih-pensionerov-proindeksiruyut-na-4-8
В России 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом 25 ноября заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

По словам главы ведомства, пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. В сумме индексация за 2022 год составит 15,3%.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — цитирует Котякова «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Минтруде заявили, что в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей.

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