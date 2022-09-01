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В России 1 сентября запустили Федеральный регистр доноров костного мозга

Общество
01.09.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-1-sentyabrya-zapustili-federalnyj-registr-donorov-kostnogo-mozga
В России 1 сентября запустили Федеральный регистр доноров костного мозга
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Его создало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Туда будут передаваться сведения о потенциальных донорах. Центры трансплантации могут инициировать поиск жертвователя для пациентов.

«Созданный ФМБА России Федеральный регистр позволит существенно нарастить число потенциальных доноров костного мозга и результатов их типирования. Это позволит значительно увеличить вероятность нахождения донора для конкретного пациента, что крайне важно для его излечения», — заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

С 1 сентября реализовано подключение поставщиков и пользователей информации Федерального регистра. Подключение всех, поставщиков и пользователей, осуществляется в оперативном режиме и занимает не более одного дня.

На сегодняшний день внесено более 112 тыс. записей о потенциальных донорах, сообщает пресс-служба ФМБА.

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