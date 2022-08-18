Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 19 августа пройдет акция «Культура донорству»

Общество
18.08.2022 17:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-avgusta-projdet-aktsiya-kultura-donorstvu
В Краснодаре 19 августа пройдет акция «Культура донорству»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Городской сад».

Сдать кровь можно будет по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 34 — с 15:00 до 20:00.

«Наша цель — развитие безвозмездного и регулярного донорства на территории Краснодарского края, распространение традиций милосердия, взаимопомощи, солидарности. А также поддержка основных мероприятий Года культурного наследия народов России — основного этапа Всероссийской акции «Культура донорству» и «Культурный код донора», — сказал главный врач станции переливания крови Алексей Коденев.

Акция направлена на пополнение запасов крови в медучреждениях и пропаганду донорства.

Организатором акции выступил Краснодарский краевой учебно-методический центр при поддержке краевой станции переливания крови, Краснодарского отделения Союза машиностроителей России, молодежки ОНФ и волонтеров Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: заявки в регистр доноров костного мозга дистанционно подал 461 житель Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  2. Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
  3. В Сириусе туристов едва не унесло в море на катамаране
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Росстат: собрать первоклассника в школу в среднем стоит от 22 до 27 тыс. рублей
  6. В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
Прямой эфир
Мы в соцсетях