В Краснодаре 19 августа пройдет акция «Культура донорству»
Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Городской сад».
Сдать кровь можно будет по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 34 — с 15:00 до 20:00.
«Наша цель — развитие безвозмездного и регулярного донорства на территории Краснодарского края, распространение традиций милосердия, взаимопомощи, солидарности. А также поддержка основных мероприятий Года культурного наследия народов России — основного этапа Всероссийской акции «Культура донорству» и «Культурный код донора», — сказал главный врач станции переливания крови Алексей Коденев.
Акция направлена на пополнение запасов крови в медучреждениях и пропаганду донорства.
Организатором акции выступил Краснодарский краевой учебно-методический центр при поддержке краевой станции переливания крови, Краснодарского отделения Союза машиностроителей России, молодежки ОНФ и волонтеров Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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