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В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах кори

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-simptomah-kori
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах кори
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Например, у больных корью на третий-четвертый день лицо становится одутловатым, но без сыпи

Кроме того, на третий-четвертый день болезни отекают веки.

«У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Сыпь у больных появляется на третий-пятый день, период высыпания продолжается три-четыре дня. При этом первая сыпь появляется в центре лица и за ушами. Затем она быстро распространяются на все лицо, шею и верхнюю часть груди.

На второй день высыпания распространяются на туловище, покрывают руки и бедра. На следующий день — на нижние части рук, голени и стопы.

На четвертый-пятый день от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания приобретают буровато-коричневый оттенок. У больных снижается температура, уменьшаются катаральные явления. В целом с этого времени улучшается самочувствие больного, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 18 апреля число пациентов с корью в Краснодарском крае выросло до 29.

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