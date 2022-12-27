В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный шоколад к Новому году

Шоколад — это природный антидепрессант, источник бодрости и просто самое популярное лакомство в мире. О том, как не испортить праздник некачественной шоколадкой, рассказали в Роспотребнадзоре.

В первую очередь при выборе шоколада нужно обращать внимание на процент содержания какао — чем он выше, тем лучше. Натуральным шоколадом называется только тот, что содержит какао-масло, а не заменители. Сладости с растительными маслами — это не шоколад, а кондитерские плитки. Их легко отличить на вкус: такое лакомство не будет легко таять во рту, как полагается настоящему шоколаду, и оставит масляное послевкусие.

Еще одним показателем качества шоколада является сухой хруст при разламывании.

Если на поверхности шоколада есть пятна, значит, его неправильно хранили. Серый налет — «жировое поседение» — говорит о том, что шоколад лежал в очень теплом месте. Белые пятна, то есть «сахарное поседение», — признак «перемороженного» продукта. Отравиться таким шоколадом нельзя, но и пользы он не принесет. Кроме того, вкус будет значительно хуже.

Срок хранения шоколада зависит от количества жиров. Быстрее всего портятся жирные сливочные сорта, шоколад с начинкой и белый шоколад.

При покупке стоит изучить этикетку. Маркировка на шоколаде в плитках массой более 50 г, коробках, батончиках, фигурках или медалях должна содержать товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение. Также наименование продукта, экспортера, импортера, страны и места происхождения. Важно наличие состава, массы, даты выработки, срока годности, условий хранения и сведений о пищевой и энергетической ценности.

При выборе диабетического шоколада нужно обратить внимание на содержание сахарозаменителя и общего сахара на 100 г продукта. Обязательно должна присутствовать надпись «Употребляется по назначению врача» и символ, характеризующий принадлежность продукта к группе диабетических изделий, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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