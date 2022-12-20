Рост цен на сладости замедлился из-за высокого урожая сахарной свеклы на Кубани

Высокий урожай сахарной свеклы и рост объема производства сахара привел к замедлению роста цен на кондитерские изделия.

Об этом рассказала глава экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко. Она отметила, что у производителей кондитерских изделий снизились расходы.

«Благодаря росту в крае урожая свеклы удалось нарастить и производство сахара, поэтому годовой рост цен на него в ноябре продолжил замедляться. Как следствие, снизились расходы у производителей кондитерских изделий, что привело к замедлению роста цен на шоколад, конфеты и печенье. Это особенно актуально в преддверие новогодних праздников, когда сладкие наборы активно покупают в подарок», — сказала Кравченко.

Она также сообщила, что годовая инфляция на Кубани продолжила замедляться. В ноябре она составила 11,1%. Общее значение по РФ составляет 12%. По словам Кравченко, на цены в регионе влияли рост предложения, сокращение издержек производителей и сдержанный спрос.

Также сообщается, что в Краснодарском крае продолжит расти объем производства птицы. В ноябре в регионе снизились цены на куриное мясо. Это произошло из-за падения цен на зерно и сою, за счет которого у переработчиков мяса и производителей молочной продукции снизились расходы на сырье. Результатом стало сокращение темпов роста цен на колбасу, сосиски, пельмени, молоко, сметану, творог и сливочное масло.

Кроме того, на Кубани в ноябре продолжили дешеветь телевизоры, планшеты и смартфоны. Отмечается, что меньше, чем в октябре, подорожали в годовом выражении микроволновки, стиральные машины и кухонные плиты. Цены корректируются, так как импорт налаживается, а спрос остается сдержанным. Также отмечается замедление роста цен на мебель. Это связано со снижением затрат производителей из-за уменьшения цен на пиломатериалы.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5 — 7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, пишет РБК «Краснодар».

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