В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней

Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда. Это различные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса и др.

Также причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи. На их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

В ведомстве напомнили, что соблюдая простые правила, можно избежать проблем, связанных с отравлением.

— Правила личной гигиены: важно обязательно мыть руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, надо мыть его с мылом;

— Следить за чистотой ножей и разделочных досок после соприкосновения их с сырым мясом. Лучше резать продукты на разных досках;

— Размораживать мясо только перед приготовлением;

— Прожаривать рыбу и мясо до полного приготовления. Не есть сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца;

— Не есть продукты, которые вызывают сомнение. Например, плохо пахнут, имеют несвежий вид, странный вкус. Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов.

Подробнее со всеми советами от Роспотребнадзора можно ознакомиться здесь.

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