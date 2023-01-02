В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда. Это различные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса и др.
Также причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи. На их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.
В ведомстве напомнили, что соблюдая простые правила, можно избежать проблем, связанных с отравлением.
— Правила личной гигиены: важно обязательно мыть руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, надо мыть его с мылом;
— Следить за чистотой ножей и разделочных досок после соприкосновения их с сырым мясом. Лучше резать продукты на разных досках;
— Размораживать мясо только перед приготовлением;
— Прожаривать рыбу и мясо до полного приготовления. Не есть сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца;
— Не есть продукты, которые вызывают сомнение. Например, плохо пахнут, имеют несвежий вид, странный вкус. Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов.
Подробнее со всеми советами от Роспотребнадзора можно ознакомиться здесь.
Читайте также: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный шоколад к Новому году.
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России