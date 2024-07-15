В Рослесхозе назвали наиболее вероятную причину лесного пожара в Новороссийске

Причину возгорания в лесу под Новороссийском озвучил глава Рослесхоза Иван Советников.

По словам руководителя ведомства, возгорание районе хутора Дюрсо возникло по вине местных жителей, которые нарушили правила пожарной безопасности. Из-за сильного ветра возгорание переросло в очень сложный лесной пожар.

«Хочу заверить, что виновные будут найдены и понесут строгое наказание. Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Тушение затруднялось сложными горными условиями рельефа, сильными порывами ветра и жаркой погодой. В целях безопасности заблаговременно была проведена эвакуация из ближайших баз отдыха. Регион с этой задачей справился успешно», — сообщил Иван Советников.

Также глава Рослесхоза отметил, что лесопожарная группировка была усилена, и пожарные работали всю ночь, чтобы не дать огню продвинуться дальше, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

Сейчас лесной пожар не угрожает населенным пунктам. По данным на 15 июля в 16:00 его локализовали на площади в 62 га.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара. Кроме того, два новых лесных пожара зафиксировали 15 июля в Краснодарском крае.