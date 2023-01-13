В Роскачестве рассказали, как правильно выбрасывать живую новогоднюю елку

Юрист Роскачества Игорь Поздняков объяснил, что новогодняя ель при неправильной утилизации может превратиться в пожароопасный крупногабаритный мусор, вредный для экологии.

Жители России 13 января отмечают Старый новый год, после которого начинают массово выбрасывать новогодние деревья. Однако не стоит пристраивать ее возле мусорных баков, как делает большинство, отметил эксперт.

«С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее сдать дерево на переработку. Пункты сбора елок есть во многих городах», — призвал Поздняков.

Если отвезти ель на переработку не получается, нужно выбросить ее в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости, как любой другой крупногабаритный мусор. Если такого нет, необходимо срезать с елки ветки, а ствол желательно распилить. Все это нужно связать и тогда положить в мусорный бак.

Еще один способ — самостоятельное компостирование дерева. Для экологии это лучше, чем оставить елку в мусорном баке.

«На свалке елка будет выделять газ, влияющий на изменение климата. При разложении двухметрового дерева в атмосферу может поступить 16 кг углекислого газа. А в природе — другие условия, в виде компоста остатки елки превратятся в питательную среду для новых растений», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Читайте также: в Краснодаре выброшенные елки отправят на переработку. Для того, чтобы новогоднее дерево попало на утилизацию, нужно до 20 января вынести елку на ближайшую контейнерную площадку для сбора отходов.

Обязательное условие — елки должны быть без мишуры, игрушек, скотча и пакетов.