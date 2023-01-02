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В Краснодаре выброшенные елки отправят на переработку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vybroshennye-elki-otpravyat-na-pererabotku
В Краснодаре выброшенные елки отправят на переработку
В Краснодаре выброшенные елки отправят на переработку

Для того, чтобы новогоднее дерево попало на утилизацию, нужно до 20 января вынести елку на ближайшую контейнерную площадку для сбора отходов.

Обязательное условие — елки должны быть без мишуры, игрушек, скотча и пакетов. Собранные деревья переработают в щепу.

«Ее будут использовать в качестве удобрения, отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах, а также в качестве корма для животным», — уточнили в Мусороуборочной компании.

Например, в прошлом году опилки передали на казачье подворье в хуторе Копанском. В январе 2022 года сотрудники, используя специальную технику, измельчили деревья в опилки, переработав около 400 куб. метров древесины, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: лучшая елка края 30 декабря получила награду от телеканала «Кубань 24».

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