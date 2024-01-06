В Роскачестве рассказали, как подготовить новогоднюю елку к сдаче на переработку

Чтобы не оставлять вечнозеленое дерево до лета и не выбрасывать его бездумно на помойку, живую ель можно и нужно утилизировать.

Эксперты Роскачества рассказали, что собранные после Нового года елки используют как корм для животных, обустраивают ими вольеры, цветочные клумбы и экологичные тропы.

«Убедитесь, что на вашем праздничном дереве не осталось никаких украшений. Например, в зоопарк украшенное деревце не примут — это опасно для здоровья животных. Предварительно уточните, работает ли выбранный пункт утилизации елок в нужный вам день, или же заранее свяжитесь с организаторами, чтобы уточнить время, когда привозить деревья. Если в городе не организованы пункты сбора елок или они находятся далеко, можно наломать или нарезать дерево на маленькие куски и закопать в лесу, на даче или в парковой зоне. Также можно использовать елку для растопки печи и бани на даче», — посоветовали в Роскачестве.

Елку можно выбросить, если такие способы по ряду причин не подходят, но сделать это нужно правильно, отметили в организации.

«Не стоит выбрасывать деревья в общий контейнер для мусорных отходов. Елки относятся к крупногабаритным коммунальным отходам, поэтому выбрасывайте их, как и другой крупногабаритный мусор, в специальные бункеры-контейнеры большой вместимости. Бункера-контейнера нет? Срежьте с дерева ветви. Если елка выше 1,5 м, желательно ее распилить. Сложите ветки и ствол вместе (можно перевязать все шпагатом или бинтом). Получившуюся компактную вязанку можно положить в мусорный бак», — порекомендовали в Роскачестве.

Выбрасывать неподготовленные деревья в мусорные контейнеры не стоит, подчеркнули в организации.

«Во-первых, ветки могут занять весь объем контейнера, и вашим соседям придется складывать мешки с мусором на землю. Во-вторых, при погрузке дерево может стать причиной повреждения спецтехники. Не выбрасывайте елку в мусоропровод. Это может стать причиной затора. Несмотря на то, что это очевидно, некоторые жильцы многоэтажек поступают именно так», — рассказали специалисты.

Пристраивать елку у мусорных контейнеров также не стоит, продолжили в организации.

«С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее либо правильно подготовить и отнести дерево в бункер-контейнер или мусорный бак, либо сдать его на переработку, где оно получит вторую жизнь», — цитирует пресс-службу Роскачества RT.

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