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Краснодарцев призвали сдавать елки на переработку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodartsev-prizvali-sdavat-elki-na-pererabotku
Краснодарцев призвали сдавать елки на переработку
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жители Краснодара могут сдать новогодние деревья на утилизацию до 16 января.

Для этого необходимо просто вынести елку их на ближайшую контейнерную площадку. При этом с дерева надо убрать любую упаковку, все игрушки, мишуру. Все собранные деревья переработают в щепу.

Полученную щепу будут использовать в качестве удобрения, отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах. А еще как корм для животных, сообщает пресс-служба мэрии.

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