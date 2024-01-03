Краснодарцев призвали сдавать елки на переработку

Жители Краснодара могут сдать новогодние деревья на утилизацию до 16 января.

Для этого необходимо просто вынести елку их на ближайшую контейнерную площадку. При этом с дерева надо убрать любую упаковку, все игрушки, мишуру. Все собранные деревья переработают в щепу.

Полученную щепу будут использовать в качестве удобрения, отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах. А еще как корм для животных, сообщает пресс-служба мэрии.

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