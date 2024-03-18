В Роскачестве рассказали, что должно быть в багажнике автомобиля

Желательно в багажнике должны находиться аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.

По словам специалистов, аптечка должна включать в себя перчатки, медицинскую маску, бинты, одноразовые жгуты. Также в аптечке должны быть лейкопластыри, марлевые салфетки, ножницы, инструкция по оказанию первой медицинской помощи и одноразовая маска для реанимации. Кроме того, все изделия должны быть новыми.

Объем огнетушителя рекомендуется не менее 2 л, тип следует выбирать по своему усмотрению. Аварийный знак советуют подбирать с учетом требований к его внешнему виду, которые установлены в ГОСТ. Так, знак должен быть светоотражающим, равносторонним треугольником.

Светоотражающий жилет также необходим в случае аварийной остановки, благодаря ему автомобилиста будет видно в темноте и сумерках.

«Это может быть куртка, жилет или жилет-накидка с полосами световозвращающего материала», — отметили специалисты.

Ранее за отсутствие огнетушителя, аптечки, аварийного знака полагались штрафы, в основном в размере 500 рублей. Сейчас их нет, а эти требования исключили из ПДД.

«Но остался штраф за невыставление знака аварийной остановки в случае ДТП, он составляет 1 тыс. рублей», — цитирует экспертов RT.

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