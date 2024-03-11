Автоэксперт Казаченко рассказал, что надо знать при покупке подержанной машины

Выбирать подержанный автомобиль наугад нельзя. Необходимо воспользоваться услугами автосервиса и провести тщательную диагностику перед покупкой.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко отметил, что при покупке автомобиля с пробегом более 500 км без обращения в автосервис не обойтись. Важно обращать внимание на состояние кузова и наличие коррозии. Также нужно оценить состояние двигателя, коробки передач, рулевого управления и электрики.

По словам автоэксперта, автомобили с одинаковым пробегом могут быть в разном состоянии, поэтому стоит обращаться в сервис перед покупкой, чтобы понимать, сколько денег потребуется на ремонт в ближайшее время. Также при выборе подержанного авто важно учитывать производителя и наличие в продаже запасных частей.

«Яркий пример: у нас Kia ушла, а запчасти до сих пор официально поставляются. Renault, Peugeot, Citroen ушли, компания Eurorepar поставляет все запасные части на все модели, которые продавались в России», — объяснил Александр Казаченко.

Также сложности могут возникнуть при покупке американских автомобилей из-за сроков, стоимости и доступности запчастей, в то время как, например, японские машины имеют более благоприятную ситуацию с поставками через Дальний Восток.

Эксперт добавил, что на рынке нет особых проблем с поставкой запчастей для китайских автомобилей с пробегом более 300 тыс. км, но следует быть внимательными: одна из главных проблем авто из КНР — они очень быстро меняют марки модели.

«Они очень быстро делают фейслифтинг моделей, выпускают обновленные автомобили и не всегда сразу могут обеспечить то количество запчастей, которое необходимо для автомаркета», — заключил специалист.

Так, за первые два месяца этого года популярностью на рынке авто с пробегом пользовались в основном внедорожники, за ними следовали седаны и пятидверные хэтчбеки. Самый высокий спрос — на автомобили с пробегом стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. В топ-5 по продажам подержанных машин по-прежнему входят Hyundai, Toyota, Lada, Nissan и Ford, сообщает телеканал «360».

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