Средняя цена на подержанную машину снизилась на 2,9% за прошлый месяц на Кубани

Онлайн-сервис по продаже автомобилей определил, цены на какие новые и подержанные автомобили сильнее всего изменились в феврале этого года. Только за прошедший месяц средняя цена подержанной машины снизилась на 2,9% — до 2,1 млн рублей.

На первом месте среди новых автомобилей — Mazda CX-4. Цена этой машины снизилась на 7% — до 3 млн рублей. На втором месте JAC J7 — стоимость упала на 4,6% до 2,2 млн рублей. За этой маркой следует Jetour Dashing — цена снизилась на 4% до 3 млн рублей.

Значительно подорожала модель Haval Jolion. Цена выросла на 3% и составила 2,4 млн рублей.

Среди машин с пробегом лидирует BMW 3er. Стоимость автомобиля этой марки упала на 5% — 4,1 млн рублей. Цена на Lada Largus снизилась на 3,5% — до1 млн рублей. Hyundai Creta стала стоить 1,8 млн рублей, цена упала на 2,6%.

В числе подорожавших подержанных автомобилей в Краснодаре лидирует Lada Kalina. Стоимость выросла на 5% — до 422 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Авто.ру».

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