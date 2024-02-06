ВАЗ-2114 стал самым быстропродаваемым автомобилем в Краснодарском крае

Рейтинг самых быстропродаваемых машин на Кубани составил онлайн-сервис по продаже автомобилей.

В прошлом году быстрее всех снимались с продажи машины марки ВАЗ-2114 с результатом 28 дней. На втором месте Hyundai Solaris — 31 день. За 32 дня продают Lada Priora.

Автомобили с пробегом японского или немецкого бренда занимают свыше 50% рынка. Средний возраст транспорта — чуть более восьми лет, а пробег около — 120 тыс. км. Такое объявление в среднем снимается с продажи за 47 дней, сообщает пресс-служба «Авто.ру».

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