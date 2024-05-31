В Роскачестве объяснили, как получить кредит на желанную сумму

Финальная одобренная сумма займа будет зависеть как от типа кредита, так и от возможностей и данных клиента.

При беззалоговом кредите на любые нужды — одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заемщика, а также от места работы, подтверждения дохода и политики самого банка, рассказали в ведомстве.

«Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога. Размер кредита вряд ли превысит 50—80% от стоимости залога», — отметили в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

По словам аналитиков, чтобы получить кредит, необходимо погасить предыдущие долги, подтвердить свой доход, а также предложить залог или найти поручителя, сообщает RT.

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