Объем кредитования на Кубани в I квартале 2024 года вырос на 5,2%

Всего за первые месяцы текущего года бизнес и физлица Краснодарского края взяли кредиты на общую сумму около 808 млрд рублей.

Объем кредитования в I квартале 2024 года на Кубани вырос на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Вопреки высокой ставке, за первые три месяца 2024 года объем выдачи кредитов увеличился», — рассказал и.о. министра экономики Кубани Данил Богданов.

Он уточнил, что в начале текущего года представители малого и среднего бизнеса взяли займы на сумму около 222 млрд рублей. Это на 43% больше, чем за I квартал прошлого года. Общий объем кредитования юрлиц составил свыше 550 млрд рублей.

Физические лица взяли кредиты на общую сумму 258 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в начале 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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