Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-roskachestve-obyasnili-kak-poluchit-kompensatsiyu-za-neispolzovannye-dni-otpuska
В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Неиспользованные дни можно перенести на следующий год по договору с работодателем.

Эксперты рассказали, что по истечению двух лет неиспользованные дни отпуска не только не сгорают, но и за них можно потребовать компенсацию. Она выплачивается в случае увольнения сотрудника, в этой ситуации отдых положен ему по закону.

«Поэтому работодатель должен либо компенсировать неиспользованные дни, либо дать возможность взять отпуск прямо перед увольнением (и, например, не отрабатывать две недели). Все зависит от конкретной ситуации: нужны ли деньги, требуется ли сразу выйти на новую работу, сколько дней осталось от отпусков и так далее», — объяснили в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют узнать количество неиспользованных дней отпуска перед увольнением. Стоимость одного дня обязан подсчитать работодатель.

«Если работодатель не выдает компенсацию, рассказывает, что дни отпуска сгорели или были истрачены (а вы точно знаете, что это не так), можно подавать в суд и через него взыскивать причитающиеся вам деньги. Иногда одного намерения оказывается достаточно, особенно если ситуация предполагает и другие нарушения, например слишком длительный период без отпуска для работника», — рассказали эксперты.

Также компенсацию можно получить за дополнительные дни отпуска, положенные некоторым категориям сотрудников. Так, это работники опасных и вредных производств, с ненормированным днем, Крайнего Севера и приравненных регионов, педагоги и медработники, а также инвалиды. Этим категориям доступно разное количество дополнительных дней

«И вот за них можно получить деньги, при условии, конечно, что дни не будут использованы для отдыха. Запрещено получать компенсацию только беременным, несовершеннолетним и тем, кто работает в опасных и вредных условиях труда: они должны отдыхать дольше, как предписывает ТК», — сообщили в Роскачестве.

Эксперты объяснили, что здесь так же, как и с увольнением, — количество отпускных дней умножается на стоимость одного дня. Работодатель и в этом случае обязан компенсировать деньгами неиспользованные дни, сообщает RT.

Читайте также: психолог объяснила, почему опасно работать во время отпуска.

Статьи
Жевательная резинка: правда и мифы
Жевательная резинка: правда и мифы
Как перевозить животных в самолете: правила, документы и деньги
Как перевозить животных в самолете: правила, документы и деньги
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 августа
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Малина: чем полезна и кому нельзя
Малина: чем полезна и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях