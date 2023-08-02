В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Неиспользованные дни можно перенести на следующий год по договору с работодателем.

Эксперты рассказали, что по истечению двух лет неиспользованные дни отпуска не только не сгорают, но и за них можно потребовать компенсацию. Она выплачивается в случае увольнения сотрудника, в этой ситуации отдых положен ему по закону.

«Поэтому работодатель должен либо компенсировать неиспользованные дни, либо дать возможность взять отпуск прямо перед увольнением (и, например, не отрабатывать две недели). Все зависит от конкретной ситуации: нужны ли деньги, требуется ли сразу выйти на новую работу, сколько дней осталось от отпусков и так далее», — объяснили в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют узнать количество неиспользованных дней отпуска перед увольнением. Стоимость одного дня обязан подсчитать работодатель.

«Если работодатель не выдает компенсацию, рассказывает, что дни отпуска сгорели или были истрачены (а вы точно знаете, что это не так), можно подавать в суд и через него взыскивать причитающиеся вам деньги. Иногда одного намерения оказывается достаточно, особенно если ситуация предполагает и другие нарушения, например слишком длительный период без отпуска для работника», — рассказали эксперты.

Также компенсацию можно получить за дополнительные дни отпуска, положенные некоторым категориям сотрудников. Так, это работники опасных и вредных производств, с ненормированным днем, Крайнего Севера и приравненных регионов, педагоги и медработники, а также инвалиды. Этим категориям доступно разное количество дополнительных дней

«И вот за них можно получить деньги, при условии, конечно, что дни не будут использованы для отдыха. Запрещено получать компенсацию только беременным, несовершеннолетним и тем, кто работает в опасных и вредных условиях труда: они должны отдыхать дольше, как предписывает ТК», — сообщили в Роскачестве.

Эксперты объяснили, что здесь так же, как и с увольнением, — количество отпускных дней умножается на стоимость одного дня. Работодатель и в этом случае обязан компенсировать деньгами неиспользованные дни, сообщает RT.

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