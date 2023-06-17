Путь к выгоранию: психолог объяснила, почему опасно работать во время отпуска

Даже во время отпуска многие остаются на связи с коллегами, постоянно проверяют рабочие чаты и решают рабочие вопросы. Эта привычка ведет к раздражительности, рассеянности и выгоранию.

О том, почему нельзя работать в отпуске и как восстановить баланс между работой и отдыхом, рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева.

«Если мы включаемся в рабочие процессы во время отпуска, то мы и не трудимся, и не отдыхаем. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда к человеку обращаются во время отпуска или в выходной день. Но это должно происходить именно эпизодически, а не регулярно. Многие люди сами проверяют корпоративные чаты, получают миллионы сообщений и фактически все время остаются в рабочем режиме, а потом удивляются, откуда взялось выгорание. Человеку кажется, что он отдыхает. Но на самом деле он продолжает работать, просто в других декорациях. Не происходит разделения на рабочую и личную жизнь», — сказала Гогуева.

Как понять, что нарушено равновесие между работой и отдыхом? Первым признаком, по словам психолога, станет повышенная раздражительность.

«Второй момент — человек не чувствует себя отдохнувшим. Даже проспав до обеда, становится менее активным, теряет ко всему интерес. Еще один признак — пунктуальный человек начал опаздывать, стал рассеянным, допустим, забывает рабочие документы дома. Эти признаки должны насторожить, они означают, что человек отдыхает меньше, чем ему нужно», — сказала психолог.

Гогуева подчеркнула, что необходимо научиться четко контролировать границы работы и отдыха. Первым шагом может стать правило не подходить к телефону после 20:00. Если гложет совесть за «безделье», может помочь составление планов.

«Если во время выходных вас мучает чувство вины из-за того, что вы ничего не делаете, морально проще действовать по плану, то есть заранее вносить в ежедневник пункты «отдохнуть», «пообедать», «посидеть». Перед отпуском можно отключить уведомления в рабочих чатах, оповестить коллег о своих планах и попросить их решить все важные вопросы до начала вашего отдыха», — сказала психолог.

Гогуева подчеркнула, что единых правил для сохранения баланса между работой и отдыхом не существует. Всем нужно разное количество сна, энергии, спокойного или активного отдыха, поэтому стоит прислушиваться к потребностям организма, сообщает радио Sputnik.

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