Опасная нагрузка: хирург рассказал, почему нельзя постоянно работать стоя

Учителя, хирурги и продавцы вынуждены проводить на ногах много часов в день, однако это вредно для здоровья.

Проводя на ногах по 6–8 часов, представители некоторых профессий подвергаются повышенной статической нагрузке. Об этом рассказал врач-хирург Армен Авакян.

«Статическая нагрузка вредна для опорно-двигательной системы. Если проводить на ногах по 6–8 часов в сутки на протяжении многих лет, то развивается плоскостопие, как следствие, могут начаться воспалительные процессы в стопе, по утрам человек может чувствовать острую боль в пятках. Перегружается венозная система, ноги отекают. Позвоночник тоже страдает от чрезмерной нагрузки», — объяснил Армен Авакян.

Чтобы не навредить организму при постоянной работе на ногах, нужно использовать специальные медсредства, продолжил врач.

«Людям, которые проводят много времени на ногах, я рекомендую брать пример с хирургов. Когда мы заходим в операционную на полдня, то надеваем удобную обувь с ортопедическими стельками, чтобы снять нагрузку со стоп. Второе — нужно носить компрессионные гольфы или чулки. Это помогает избежать отека ног. Помочь позвоночнику можно, если все время стараться держать спину ровно», — цитирует Армена Авакяна радио Sputnik.

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