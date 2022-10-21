В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники правоохранительных органов 19 октября провели внезапные учения в школе № 1.

По легенде учений, в здание ворвались вооруженные автоматами люди в масках. Они объявили о захвате школы и начали стрелять. Учебная тренировка вызвала возмущение родителей учеников школы.

«Сотрудники Росгвардии, согласно графику проведения тактико-специальных занятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Геленджика, провели учебную тренировку в школе № 1. До начала тренировки администрация школы оповестила о проводимых учениях через систему экстренного оповещения. В ходе тренировки наряды ОВО отработали задержание условных злоумышленников», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что после появления сообщений в СМИ и соцсетях, назначена служебная проверка по факту проведенной учебной тренировки в школе № 1 Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов. По словам родителей, школьники об учениях не знали, думая, что будет отрабатываться только эвакуация.