В Романовской гимназии Краснодара учебный год завершили балом в стиле XIX века

В едином танце кружились ученики младших и средних классов. Каждая пара выучила несколько танцев.

Чтобы все было красиво, ученики репетировали с хореографом целый год.

«Мы планируем проводить и отмечать успехи за наш учебный год в виде «Романовского бала». Детки приглашаются и номинируются за успехи, которые они достигли в течение учебного года. Ведь успехов у нас немало, потому что у нас еще больше в этом году стало отличников», — рассказала учредитель ЧОУ «Романовская гимназия» Оксана Романова.

В завершение бала самых активных гимназистов отметили наградами. За последние два года ученики гимназии приняли участие в 40 международных конкурсах и в общей сложности заняли 90 первых мест в различных олимпиадах и соревнованиях.

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