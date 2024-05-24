Последний звонок прозвучит для почти 100 тыс. выпускников Краснодарского края

В кубанских учебных заведениях начались последние звонки. В одной из школ Северского района он прозвучал для 13 одиннадцатиклассников. Мероприятие прошло в станице Смоленской. Его посетила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Подготовку к празднику в школе № 49 станицы Смоленской начали еще несколько месяцев назад. Репетировали танцы, разучивали стихи и не только.

Выпускница Евгения Зубенко рассказала, что экзамены для нее не страшны. Она готовилась более трех лет и в своих знаниях точно уверена.

«Планирую поступать в Кубанский государственный аграрный университет на юридический факультет. Очень горю этим делом и желаю развиваться именно в этой области», — делится ученица 11 класса школы № 49 Славянского района Евгения Зубенко.

Поздравить выпускников с окончанием школы и сказать им напутственные слова приехала вице-губернатор Анна Минькова.

«Перед вами открывается пока еще неизвестное для вас будущее. Каким оно будет — зависит только от вас. Сегодня самое главное, что нужно понять — ответственность за свою дальнейшую жизнь, которую вы должны взять на себя. И никто не может за вас решить — ни родители, ни педагоги», — подчеркивает замглавы Кубани.

Уже после линейки Анна Минькова осмотрела школу и посетила местный Центр «Точка роста». Уже более пяти лет знания, которые дают здесь, помогают школьникам с выбором профессии. Почти все выпускники будут поступать в кубанские вузы.

Для младших классов последний звонок — это начало каникул, а для выпускников 11 и 9 классов начинается новый этап в жизни. И эти школьные годы надолго останутся в памяти каждого.

Свои аттестаты школьники получат через месяц на выпускном. В Краснодарском крае, как и по всей России, он пройдет 28 и 29 июня.