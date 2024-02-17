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В родительских чатах Краснодара распространяют ложь о терактах в школах и ТРЦ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-roditelskih-chatah-krasnodara-rasprostranyayut-lozh-o-teraktah-v-shkolah-i-trts
В родительских чатах Краснодара распространяют ложь о терактах в школах и ТРЦ
Фото freepik.com

Накануне жители краевой столицы столкнулись в мессенджерах с массовой рассылкой сообщения о якобы готовящихся терактах в ряде школ и торговых центрах города.

Ситуацию с распространением угроз для школьников прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Данные сообщении являются фейковыми. Ответственные службы города ночью провели обследование школ для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях», — сообщает МЦУ.

Жителей Краснодара призвали сохранять спокойствие, не распространять фейки и доверять информации только из официальных источников.

«Информацию о каналах с угрозами школам Краснодара направили в правоохранительные органы», — написала в Telegram директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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