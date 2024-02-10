МЦУ Краснодара опроверг сообщение о госпитализации детей из затопленного дома
Общество
10.02.2024 09:15
Местные жители 9 февраля опубликовали в соцсетях сообщение о том, что из домов на улице Мусоргского, 17 и 19 двух детей госпитализировали с кишечной инфекцией.
По их словам, многоэтажки топит канализация около недели, люки находятся у входов в подъезд.
В МЦУ Краснодара информацию о госпитализации детей опровергли.
«Сообщаем, что это не соответствует действительности. Обратились в детскую инфекционную больницу за комментарием. Там заверили, что дети из этих домов, начиная с 5 февраля, в больницу не поступали. Напоминаем: доверяйте только официальным источникам информации», — сообщает МЦУ Краснодара.
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