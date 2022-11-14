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В роддом Красноармейской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту

Общество
14.11.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-roddom-krasnoarmejskoj-tsrb-dostavili-novoe-oborudovanie-po-natsproektu
В роддом Красноармейской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акушерский фетальный монитор приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью этого аппарата врачи оценивают частоту сердечных сокращений плода и его подвижность.

«Исследование на данном оборудовании мы будем проводить всем беременным женщинам. Это позволит своевременно принять меры при выявлении малейших патологических изменений», — сказал и. о. главврача Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани закупают новое оборудование и автомобили в медучреждения, строят новые поликлиники и ФАПы. Кроме того, проводят капитальные ремонты.

В текущем году модернизировали 56 медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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