В роддом Красноармейской ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту
Акушерский фетальный монитор приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
С помощью этого аппарата врачи оценивают частоту сердечных сокращений плода и его подвижность.
«Исследование на данном оборудовании мы будем проводить всем беременным женщинам. Это позволит своевременно принять меры при выявлении малейших патологических изменений», — сказал и. о. главврача Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани закупают новое оборудование и автомобили в медучреждения, строят новые поликлиники и ФАПы. Кроме того, проводят капитальные ремонты.
В текущем году модернизировали 56 медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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