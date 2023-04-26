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В РФС за драку на стадионе дисквалифицировали футболистов «Краснодара-2» и «Кубани»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rfs-za-draku-na-stadione-diskvalifitsirovali-futbolistov-krasnodara-2-i-kubani
В РФС за драку на стадионе дисквалифицировали футболистов «Краснодара-2» и «Кубани»
Фото fckrasnodar.ru

В Краснодаре 23 апреля состоялся матч 28 тура Первой лиги между «Краснодаром-2» и «Кубанью».

Встреча завершилась со счетом 1:1. После окончания матча футболисты обеих команд устроили драку на поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболистов «Краснодара-2» и «Кубани», сообщил глава комитета Артур Григорьянц. По его словам, вратарь «Кубани» Юрий Нестеренко провоцировал болельщиков «Краснодара-2» за своими воротами. После матча произошла потасовка, результатом которой стали пять удалений. КДК РФС принял решение дисквалифицировать за агрессивное поведение игрока «Краснодара-2» Давида Кокоева на два матча, представителя «Кубани» Артема Архипова — на два матча, Нестеренко — на один матч и штраф 20 тыс. рублей. Также клуб «Краснодар-2» оштрафовали на 30 тыс. рублей за появление на поле болельщика, сообщает РИА «Новости».

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