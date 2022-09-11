В РФС прокомментировали резонансное заявление ФК «Краснодар» после матча с ЦСКА

Фото fckrasnodar.ru

Российский футбольный союз не будет принимать экстренных мер для оценки работы судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым. Речь идет о заявлении гендиректора ФК «Краснодар» Владимира Хашига о странном совпадении коэффициентов букмекеров матча с ЦСКА и ошибок арбитра.

В РФС сообщили, что работа арбитров оценивается департаментами судейства и инспектирования. Обращение вынесут на рассмотрение экспертной комиссии.

«Экстренных мер в части оценки работы арбитров данной встречи принято не будет. Процесс оценки действий судей во всех матчах является стандартным и скрупулезным», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В РФС отметили, что коэффициенты букмекеров находятся вне компетенции организации. Однако деятельность контор и активность на рынке ставок отслеживается департаментом защиты игры.

«Причины возможных нестандартных коэффициентов могут быть любыми. Сами по себе такие отклонения не могут являться доказательством ошибок судей, установить наличие которых могут эксперты в области судейств», — цитирует сообщение службы коммуникации РФС «Спорт-Экспресс».

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что руководство лиги уже запросило у букмекеров информацию о подозрительных коэффициентах на результат матча.

«РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов. Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА — «Краснодар». Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях», — сказал Алаев.

Также президент РПЛ призвал руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» требует провести расследование по итогам матча с ЦСКА.