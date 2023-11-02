В РФ ввели ограничения на фасовку товаров, вводящих в заблуждение покупателей

Необходимые изменения внесли в «ГОСТ 8.579-2019» 24 октября по инициативе Генеральной прокуратуры России.

Проверки показали, что производители фасованных продуктов питания зачастую сокращают вес или объем товара, не снижая при этом его отпускную цену. Такие манипуляции вводят в заблуждение многих покупателей о стоимости и объеме продуктов, особенно пенсионеров.

Теперь производители продовольственных товаров первой необходимости, среди которых гречка, рис, сахар, мука, соль, пшено, вермишель, черный чай, а также подсолнечное и сливочное масла, должны применять фиксированные значения при фасовке своих продуктов. К примеру, молоко теперь можно продавать объемом 200, 250, 500, 1000 и 2000 мл, а гречку — 500, 1000, 2000 г.

Сотрудники прокуратуры организовали мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продуктов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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