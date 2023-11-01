Некачественные продукты смогут направлять на корм животным в России

Соответствующие правила Минсельхоза РФ вводятся с 1 сентября 2024 года.

Согласно новой системе, производители и торговые сети должны будут пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. После нее некачественные продукты можно будет направить на переработку для корма. Действовать нормы будут до 1 сентября 2026 года.

В ведомстве пояснили, что под определение некачественной продукции попадают товары без маркировки и сопроводительных документов и фальсификат.

Экспертизу будут проводить после обращения ретейлера или производителя. Специалисты Госветслужбы оценят внешний вид продукции, сопроводительные документы и их наличие и состояние упаковки, после отберут пробы для лабораторных исследований. Им также понадобятся результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, чтобы доказать, что продукты не подлежат уничтожению.

Время экспертизы строго регламентировано — на первоначальную оценку продуктов нужно три часа, на лабораторные исследования — до 10 дней, на завершающий этап — еще три часа. Результат исследований — запрет или разрешение на использование продукции в корм.

Ретейлеры считают, что такие правила могут быть неэффективными из-за продолжительной экспертизы — за это время продукты станут непригодными для животных. Они настаивают на более быстрой, суточной экспертизе, пишут «Известия».

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