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В РФ вступил в силу запрет на поставки нефти странам, устанавливающим ценовой потолок

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rf-vstupil-v-silu-zapret-na-postavki-nefti-stranam-ustanavlivayushhim-tsenovoj-potolok
В РФ вступил в силу запрет на поставки нефти странам, устанавливающим ценовой потолок
Фото unsplash.com

Указ президента РФ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм ценового потолка на российскую нефть вступил в силу 1 февраля. Действовать запрет на поставки будет до 1 июля.

Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В указе уточняется, что исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании «специального решения» главы государства.

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