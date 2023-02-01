В РФ вступил в силу запрет на поставки нефти странам, устанавливающим ценовой потолок

Указ президента РФ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм ценового потолка на российскую нефть вступил в силу 1 февраля. Действовать запрет на поставки будет до 1 июля.

Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

В указе уточняется, что исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании «специального решения» главы государства.

Читайте также: экономист спрогнозировал колебания цен на бензин в России после 5 февраля.