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Экономист спрогнозировал колебания цен на бензин в России после 5 февраля

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekonomist-sprognoziroval-kolebaniya-tsen-na-benzin-v-rossii-posle-5-fevralya
Экономист спрогнозировал колебания цен на бензин в России после 5 февраля
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в Евросоюз должно вступить в силу 5 февраля. Изменится ли стоимость бензина на этом фоне, предположил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, цены на топливо в России регулируются при помощи механизма демпфера — нефтяные компании направляют избытки доходов в резервный фонд, когда цены на нефть высокие. При снижении цен они компенсируют затраты средствами из этого резерва.

«За счет этого стоимость топлива для потребителей не реагирует на биржевые колебания цен и меняется в рамках договоренностей, которые существуют между нефтяными компаниями и государством», — сказал Алексей Зубец.

Экономист добавил, что цены на бензин будут расти в пределах инфляции.

«По прогнозам Центробанка на начавшийся год, инфляция составит порядка 5-7%, значит, и повышение цен на бензин будет в пределах этой величины. Это будет растянуто по времени. Если говорить про рядового потребителя, то серьезных изменений ожидать не стоит», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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