В РФ товарами первой необходимости могут стать детская одежда, подгузники и бытовая химия

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров направила в Минпромторг письмо с предложением внести в список товаров первой необходимости продукцию для новорожденных, детскую одежду и обувь, кремы и бытовую химию. А также детскую мебель, школьные принадлежности и игрушки.

Предполагается, что это позволит производителям получить господдержку, которая помогла бы ускорить импортозамещение.

«Участники рынка отмечают: расходы на эти товарные группы относятся к категории необходимых для удовлетворения основных жизненных потребностей и поддержания качества жизни людей, их материального благополучия в целом», — говорится в письме.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предлагает наладить в стране производство полного цикла перечисленных детских товаров. В настоящее время на российские компании по этой продукции приходится порядка 30% рынка. Для ускорения импортозамещения государство может оказать поддержку производителям.

Также, по мнению АИДТ, нужно проработать вопрос о стимулировании спроса на детские товары. Например, ввести адресную поддержку семей.

Эксперты полагают, что в первую очередь стоит наладить критически важные и слабо развитые в РФ производства, в частности, детского питания. Его в свой список АИДТ не включили, пишут «Известия».

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