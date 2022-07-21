В Минпромторге могут отменить параллельный импорт отдельных групп товаров
Экономика
21.07.2022 14:48
Об этом 21 июля заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — рассказал он.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта.
Позже в программу параллельного импорта вошли парфюмерные и косметические средства, аккумуляторы, станкоинструментальная и другая продукция, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг заявил, что в программу параллельного импорта добавят продукцию LEGO, Siemens, BMW.
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