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В Минпромторге могут отменить параллельный импорт отдельных групп товаров

Экономика
21.07.2022 14:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minpromtorge-mogut-otmenit-parallelnyj-import-otdelnyh-grupp-tovarov
В Минпромторге могут отменить параллельный импорт отдельных групп товаров
Фото unsplash.com

Об этом 21 июля заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — рассказал он.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта.

Позже в программу параллельного импорта вошли парфюмерные и косметические средства, аккумуляторы, станкоинструментальная и другая продукция, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минпромторг заявил, что в программу параллельного импорта добавят продукцию LEGO, Siemens, BMW.

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