В РФ принят закон, разрешающий строить объекты агротуризма на сельхозземлях

Госдума 18 декабря приняла во втором и третьем чтениях изменения в Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ в части создания виноградарскими и винодельческими хозяйствами инфраструктуры сельского туризма.

Согласно закону, на участках, входящих в состав земель сельхозназначения, а также на территориях, принадлежащих винодельческим и виноградарским хозяйствам, допускается возведение, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства и некапитальных сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями. Данные объекты должны формировать единый имущественный комплекс с винодельческим производством.

Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что возведение туробъектов будет вестись в строгом соответствии с установленными нормами и с учетом определенных условий.

«В частности, минимальная площадь виноградных насаждений, необходимая для получения разрешения на строительство, составляет 50 тыс. кВ. м, при этом плотность посадки должна быть не менее 2 тыс. 222 кустов на 1 га. Высота возводимых строений не должна превышать трех этажей, а общая площадь застройки ограничена 0,5 % от общей площади виноградника. Данные ограничения призваны предотвратить ситуации, при которых приоритет отдается туристической инфраструктуре в ущерб виноградарству, или когда объекты гостеприимства занимают неоправданно большую часть территории, что недопустимо с точки зрения сохранения земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Топилин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что принятие закона — это следующий шаг по развитию отечественной винодельческой отрасли. Принятые изменения дадут возможность развиваться туристической инфраструктуре, но не застраивать территории виноградников жильем, сообщает пресс-служба Госдумы.

Читайте также: с начала года в Краснодарском крае произвели более 200 млн литров вина.

Подпишись, здесь всегда интересно.