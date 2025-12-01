С начала года в Краснодарском крае произвели более 200 млн литров вина

Кубань выпускает каждую вторую бутылку вина в стране. О развитии виноделия в регионе рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что с начала этого года в крае произвели более 200 млн л вина. Это на 15% больше, чем в 2024 году.

«Важно, что все оно сделано исключительно из кубанского винограда. Сегодня мы всячески поддерживаем отрасль и продвигаем продукцию местных производителей. Вместе с объемами растет и качество продукции. Многие виноделы стали победителями конкурса «Сделано на Кубани», где 170 наименований получили знак качества. Каждая партия этих вин ежегодно проходит строгую проверку стандартов», — отметил губернатор.

По его словам, виноделие стало полноценной отраслью экономики, которая активно развивается и создает рабочие места. Кроме того, виноделие привлекает инвестиции и укрепляет продовольственный и туристический потенциал края.

В торговых точках местную продукцию выделяют специальными ценниками. В ресторанах составляют винные карты, а также организуют дегустации и гастрономические вечера. Новые формы торговли вином активно применяют в крае. В том числе, открывают винные бутики, винотеки и ярмарки. Эта работа минимум на 15% стимулирует продажи.

В Краснодарском крае виноградники занимают около 33,5 тыс. га. По сравнению с 2020 годом это показатель вырос на 30%. В этом сезоне на Кубани собрали рекордные 305 тыс. т винограда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть лет площади виноградников на Кубани увеличились с 25 тыс. до 32,5 тыс. га.

Подпишись, здесь всегда интересно.