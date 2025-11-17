Историческим рекордом в 305 тыс. тонн завершилась уборка винограда на Кубани

О завершении уборки винограда в регионе рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава края, в этом году на Кубани установили рекорд — собрали 305 тыс. т винограда. Наибольший вклад внесли аграрии Темрюкского района: в муниципалитете собрали почти 70% всего урожая.

Кондратьев подчеркнул, что благодаря системной работе урожай винограда в крае ежегодно растет. За шесть лет удалось увеличить площади виноградников с 25 тыс. до 32,5 тыс. га, а также заменить импортное сырье для российского вина и шампанского на отечественное.

«Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы, сейчас в регионе их пять. Благодаря краевому закону о защите виноградопригодных земель у нас есть огромный потенциал для развития», — сказал губернатор.

Кубань — главный винодельческий регион страны, где производят 46% всего российского вина и 50% шампанского из собственного винограда. В 2024 году кубанские винодельни выпустили 232 млн л тихих и игристых вин. За январь-сентябрь 2025-го этот показатель уже достиг 180 млн л, что на 8,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

