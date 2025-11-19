В РФ предложили ввести компенсации за вынужденное увольнение «по собственному»

Специалисты Института исследования проблем современной политики обратились к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением установить ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться по собственному желанию.

В основе инициативы лежит введение компенсации для пострадавших работников: при документальном обосновании фактов принуждения к расторжению контракта сотрудник сможет претендовать на возмещение в размере трехмесячного заработка.

Существующие положения ТК РФ недостаточно эффективно защищают граждан от административного давления, заявили авторы предложения. Они настаивают на формировании общенациональных стандартов качества трудовых отношений, которые укрепят правовые гарантии граждан и повысят эффективность производственных процессов.

Институт выразил готовность к детальному обсуждению выдвинутых предложений и ожидает реакции министерства на свое предложение.

По данным аналитиков сервиса по поиску работы, в прошлом году случаи «тихого увольнения» затронули треть отечественных компаний. Эксперты связали распространение подобных практик с организационными проблемами — от неблагоприятного микроклимата в коллективе до недостатков в менеджменте, пишут «Известия».

Читайте также: исключить выходные из календарных отпускных дней предложили в Госдуме РФ.

Подпишись, здесь всегда интересно.