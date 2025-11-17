Исключить выходные из календарных отпускных дней предложили в Госдуме РФ

Депутаты нижней палаты парламента во главе с Леонидом Слуцким предлагают пересмотреть механизм предоставления ежегодного отдыха работникам. Инициатива касается статьи 120 ТК РФ.

Согласно действующим нормам, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При желании сотрудник может разбить этот период на несколько частей, однако одна из них обязательно должна длиться минимум две недели.

По словам Слуцкого, значительную часть отпуска в году составляют обычные выходные, которые и так предусмотрены законодательством для отдыха каждого работника. Депутат заявил, что календарный принцип исчисления отпуска создает ситуацию, когда полноценно использовать положенные трудовые каникулы невозможно, поскольку выходные дни автоматически включаются в общий зачет.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — уточняется в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что реализация нововведения позволит сотрудникам использовать гарантированные 28 дней отпуска и дополнительные оплачиваемые периоды более рационально. По их мнению, подобный подход полностью соответствует задачам трудового права и концепции социального государства. Законопроект уже направили на заключение в правительство РФ, сообщает РИА «Новости».

