В РФ предложили ввести бесплатные анализы перед беременностью для молодых семей

Сейчас при подготовке к беременности семьи вынуждены тратить значительные средства на медицинские исследования и анализы, которые нельзя получить бесплатно по полису ОМС.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для молодых семей единый комплекс анализов и исследований перед беременностью, которые можно будет провести по полису обязательного медицинского страхования. Инициатива соответствует государственной политике, направленной на повышение рождаемости, а также положению Конституции РФ, устанавливающей, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, отметил парламентарий.

Власов подчеркнул, что нововведение поспособствует решению демографических проблем, поскольку даст молодым семьям возможность для полноценной подготовки к периоду беременности, определения существующих проблем с репродуктивным здоровьем и путей их решения. Свое обращение депутат направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.

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