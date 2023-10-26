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Матерям старше 25 лет могут перестать выплачивать маткапитал на первенца

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/materinskij-kapital-mogut-ogranichit-vozrastom-materi-v-rossii
Матерям старше 25 лет могут перестать выплачивать маткапитал на первенца
Фото unsplash.com

Выдавать маткапитал на первого ребенка только женщинам не старше 25–30 лет или выплачивать только на второго новорожденного предложили в Госдуме.

Программу планируют пересмотреть при продлении в 2026 году. Если программу продлят, необходимо комплексно пересмотреть предоставление маткапитала, считают в правительстве РФ. Там также отметили, что важно учитывать полученный от программы эффект и складывающиеся демографические вызовы.

«В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8», — сообщили в кабмине.

Эксперты к идее отнеслись скептически — они считают, что новая мера не будет влиять на решение женщины о том, когда рожать первенца: чаще всего обстоятельства, заставляющие отложить решение, более сильные, чем желание получить маткапитал.

Кроме того, средний возраст женщины при рождении первого ребенка растет — они хотят построить карьеру, прежде чем брать на себя ответственность за ребенка и семью, отмечают эксперты. Они также считают, что жизненные обстоятельства, вынудившие женщину рожать после 30 или 40 лет, не должны быть основанием для отсутствия материальной поддержки, пишут «Известия».

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