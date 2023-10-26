Матерям старше 25 лет могут перестать выплачивать маткапитал на первенца

Выдавать маткапитал на первого ребенка только женщинам не старше 25–30 лет или выплачивать только на второго новорожденного предложили в Госдуме.

Программу планируют пересмотреть при продлении в 2026 году. Если программу продлят, необходимо комплексно пересмотреть предоставление маткапитала, считают в правительстве РФ. Там также отметили, что важно учитывать полученный от программы эффект и складывающиеся демографические вызовы.

«В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8», — сообщили в кабмине.

Эксперты к идее отнеслись скептически — они считают, что новая мера не будет влиять на решение женщины о том, когда рожать первенца: чаще всего обстоятельства, заставляющие отложить решение, более сильные, чем желание получить маткапитал.

Кроме того, средний возраст женщины при рождении первого ребенка растет — они хотят построить карьеру, прежде чем брать на себя ответственность за ребенка и семью, отмечают эксперты. Они также считают, что жизненные обстоятельства, вынудившие женщину рожать после 30 или 40 лет, не должны быть основанием для отсутствия материальной поддержки, пишут «Известия».

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