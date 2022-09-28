В РФ предложили списать штрафы за нарушения ПДД мобилизованным
Общество
28.09.2022 08:06
С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Совета федерации Валентины Матвиенко.
Политолог напомнил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане должны в короткий срок прибыть в военкоматы для отправки в военные части на учебные сборы. В связи с этим у многих могут возникнуть дополнительные финансовые и бытовые трудности, в том числе связанные с оплатой административных штрафов за нарушения ПДД.
По мнению Орлова, некоторые мобилизованные могут не успеть вовремя оплатить имеющиеся штрафы. Поэтому он предложил провести амнистию по штрафам ПДД для этой категории граждан, сообщает RT.
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