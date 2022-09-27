Кредиты мобилизованных спишут, если они погибнут или получат I группу инвалидности в ходе СВО

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 27 сентября заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании.

«В текущей версии документа этого пока нет. Но не только если человек погиб или стал инвалидом первой группы он не платит по кредитам в банке либо МФО — ни на кого эти долги не перекладываются, обязательства прекращаются для всех участников договора», — сказал Аксаков.

Депутат уточнил, что кредиты тех, кто погибнет или получит I группу инвалидности во время спецоперации на Украине, будут списывать за счет банков, а не за счет государства. Эту информацию подтвердил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По словам Аксакова, эта ситуация может отразиться на выдаче кредитов и процентных ставках из-за возрастающих рисков для банков, сообщает ТАСС.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В рамках нее в ряды Вооруженных сил страны планируют призвать около 300 тыс. человек.

В Минобороны подчеркнули, что во время частичной мобилизации будут в первую очередь призывать мужчин, которые имеют боевой опыт или проходили ранее службу по призыву.

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